Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Окупанти з дахів підтоплених будинків лівобережної Херсонщини обстрілюють людей, які намагаються вибратися з водної пастки, - Хлань
Ексклюзив

Окупанти з дахів підтоплених будинків лівобережної Херсонщини обстрілюють людей, які намагаються вибратися з водної пастки, - Хлань

12 червня, 2023 понедiлок
16:39
Війна з Росією Каховська ГЕС

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що окупанти розмістили позиції на дахах підтоплених будинків лівобережної Херсонщини та обстрілюють людей, які намагаються вибратися з водної пастки

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На лівому березі окупанти не допомагають людям, які опинилися у водній пастці та не дають змоги допомогти не тільки нашим волонтерам, а й міжнародним організаціям. Окупанти відмовили місії ООН щодо евакуації людей з підтопленого лівого берега Дніпра. Люди залишаються сам на сам", - наголосив Хлань.

За словами депутата Херсонської обласної ради, на лівому березі Херсонщини зростає кількість жертв серед цивільного населення.

"Вчора окупанти обстріляли три човни з цивільними людьми, які переправлялися з лівого берега на правий. Три людини загинуло, 10 людей отримали поранення. Окупанти розмістили позиції на висотах й на дахах будинків та ведуть обстріли по людях, які намагаються вибратися з водної пастки", - підкреслив Хлань.

  • 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут
  • Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що російські окупанти ізолювали Олешки Херсонської області, яких потопило через підрив Каховської ГЕС. Тільки мешканці з російським паспортом можуть евакуюватися
Новини
Херсонщина
окуповані території
Військові новини
геноцид українців
Каховська ГЕС
Читайте також:
ДніпроГЕС
11 червня, 2023 неділя
Величезні ГЕС потрібні для теплової електроенергії та металургії. Це застаріла економіка, - еколог Гаврилюк
Автор Антін Борковський
11 червня, 2023 неділя
В Росії з’явилась нова партія "керованої капітуляції", яка готує відхід Путіна, - Піонтковський
11 червня, 2023 неділя
Поблизу Мелітополя партизани підірвали залізничний міст, - офіцер ЗСУ Штефан
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.79
    Купівля 36.79
    Продаж 37.35
  • EUR
    Купівля 39.69
    Продаж 40.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
12 червня
16:43
Росіяни вдарили по Оріхову на Запоріжжі: одна людина загинула, одну поранено
16:38
Партнерський матеріал
FAVBET
FAVBET передав 5 млн грн UNITED 24 та долучився до ліквідації наслідків катастрофи на Херсонщині 
16:05
OPINION
Павло Клімкін
Терактом на Каховській ГЕС Росія пробує викинути Україну із зернового ринку
16:04
Рафаель Гроссі
Очільник МАГАТЕ Гроссі прямує в Україну: оцінить ситуацію на ЗАЕС і представить програму допомоги
16:03
Український YouTube-проєкт "Фантастичні talks" отримав нагороду на фестивалі "Єврокон" у Швеції
15:57
голова Київської ОВА Олександр Павлюк
Росіяни підірвали Каховську ГЕС, аби перекинути частину військ на Запорізький напрямок, - заступник міністра оборони Павлюк
15:50
Ексклюзив
Київська ГЕС
Київську ГЕС ззовні дуже складно зруйнувати, - перший заступник голови КМДА
15:32
Під Броварами працівниця правоохоронних органів на смерть збила військового. Відкрито провадження
15:31
Animafest Zagreb
На Всесвітньому фестивалі анімаційних фільмів перемогла стрічка, фінансована урядом Росії: організатори приховали це
15:19
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
РФ може вдатись до підриву ЗАЕС, щоб зупинити наступ ЗСУ, - генерал-майор СБУ Ягун
15:13
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про встановлення 8 травня Днем пам'яті і перемоги над нацизмом
15:10
Каховська ГЕС, підтоплення
Підрив Каховської ГЕС: кількість загиблих зросла до 10 людей, зниклих безвісти - до 42
15:05
російський танк
Екснардепу та керівникам концерну, які постачали продукцію ВПК РФ, обрано запобіжний захід без права внесення застави
14:57
Ексклюзив
санкції проти рф
11-й пакет санкцій уже б'є по інтересах окремих країн ЄС, - політексперт Вігірінський
14:48
береговий ракетний комплекс "Бал"
РФ передислокувала берегові ракетні комплекси "Бал" у Брянську область: Спротив попереджає про можливі обстріли
14:44
У міноборони Німеччини не володіють інформацією про нібито знищені росіянами "леопарди"
14:37
Олександр Зінченко (ліворуч) та Леон Горецка
Німеччина - Україна: онлайн-трансляція першого матчу збірної під керівництвом Реброва
14:31
Україна та Молдова побудують прикордонний міст через Дністер
Україна та Молдова побудують прикордонний міст через Дністер
14:15
SpaceX вивела на орбіту 53 супутники Starlink
14:05
OPINION
Григорій Маленко
"Еліта" має до Путіна питання
13:56
Оновлено
Дмитро Медведєв
Медведєв на День Росії розмістив фото Майдану Незалежності із прапором РФ. Україна відреагувала
13:50
комендантська година
Для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС у Херсоні можуть продовжити комендантську годину
13:46
Україна разом із французькою компанією створять анімаційний серіал за мотивами "Мавки"
13:43
лікарня
У лікарні в Польщі помер 14-річний хлопець з України, якого збив п‘яний водій
13:41
Сергій Дерев'янченко (ліворуч)
"Виграв 8 раундів": Український боксер заявив, що його засудили у бою за титул WBC
13:27
система протиповітряної оборони Patriot
Україна до кінця 2024 року, ймовірно, отримає ще п'ять систем Patriot, - WSJ
13:27
Українські воїни на Бахмутському напрямку просунулись на 250-700 метрів, – Череватий
13:01
На Харківщині вибухнув артснаряд калібром 152 мм, загинули курсанти-рятувальники
Начальнику кафедри оголосили підозру у справі про загибель двох курсантів-рятувальників на Харківщині
12:56
відключення електроенергії
Росіяни активізували обстріли енергетичної інфраструктури на прифронтових територіях: подробиці
12:46
літак НАТО
У Європі розпочалися найбільші в історії НАТО повітряні навчання
12:38
Укрзалізниця відкрила продаж квитків у жіночі купе
12:38
Ексклюзив
На Бахмутському напрямку бої знову загострилися, - військовослужбовець ЗСУ Сиротюк
12:26
кадирівці
Кадирівці першими підписали на вимогу міноборони РФ контракт, від якого відмовилися вагнерівці
12:25
Владислав Трубіцин
ВАКС заочно арештував звинуваченого у хабарництві депутата Київради Трубіцина та стягнув майже 10 млн грн застави
12:16
Авдіївка після чергового авіаудару
Росіяни вдарили ракетами по Авдіївці: понівечено багатоповерхівки, дістали поранення 2 людини
12:16
Оновлено
ЗСУ звільнили Сторожове на Донеччині
ЗСУ звільнили Новодарівку на Запорізькому напрямку та Сторожове на Донеччині
12:05
Ексклюзив
Сергій Згурець
Ми готуємося до важкого етапу кривавих бойових дій, - Згурець
12:04
Сонце
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли до України повернеться тепла погода
12:02
OPINION
Вадим Денисенко
Що буде з Пригожиним і чому мовчить Путін?
12:00
Огляд
міжнародний огляд
Росія намагається знищити Херсон, контрнаступ України має перші успіхи. Акценти світових ЗМІ 12 червня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV