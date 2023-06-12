Окупанти з дахів підтоплених будинків лівобережної Херсонщини обстрілюють людей, які намагаються вибратися з водної пастки, - Хлань
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що окупанти розмістили позиції на дахах підтоплених будинків лівобережної Херсонщини та обстрілюють людей, які намагаються вибратися з водної пастки
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На лівому березі окупанти не допомагають людям, які опинилися у водній пастці та не дають змоги допомогти не тільки нашим волонтерам, а й міжнародним організаціям. Окупанти відмовили місії ООН щодо евакуації людей з підтопленого лівого берега Дніпра. Люди залишаються сам на сам", - наголосив Хлань.
За словами депутата Херсонської обласної ради, на лівому березі Херсонщини зростає кількість жертв серед цивільного населення.
"Вчора окупанти обстріляли три човни з цивільними людьми, які переправлялися з лівого берега на правий. Три людини загинуло, 10 людей отримали поранення. Окупанти розмістили позиції на висотах й на дахах будинків та ведуть обстріли по людях, які намагаються вибратися з водної пастки", - підкреслив Хлань.
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