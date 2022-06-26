Росія обстріляла Криворіжжя з РСЗВ

Про це повідомляє ОК "Південь".

"По південному Криворіжжю вдарив реактивними системами залпового вогню, пошкодивши приватні будинки, соціальну інфраструктуру. Втрат серед місцевого населення нема", - йдеться у звіті.

Втрати Росії

У відповідь наша авіація завдала 5 ударів по скупченню рашистів і техніки, по командних і опорних пунктам ворожих підрозділів. Результати ударів дорозвідуються.

Зафіксовані втрати РФ за добу: 24 рашисти, 2 танки та 5 інших броньованих машин. Знищено 2 ворожих польових склади боєприпасів та вогневу точку.

Чорне море

Шторм продовжує випробування рашистського флоту і плавскладу на міцність вестибулярного апарату. 2 ракетних кораблі продовжують чатувати в північно-західній частині Чорного моря.

Звернення до українців

Сигнали попередження про повітряну тривогу лишаються обов’язковими для реагування. Використання узбережжя та прибережних вод для відпочинку – небезпечні. Перевірка отриманої інформації в умовах гібридної війни – є доцільною і потрібною.

Російські загарбники викрадають родичів українських військових на тимчасово окупованих територіях Миколаївської і Херсонської областей.

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