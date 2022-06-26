Росія обстріляла Криворіжжя з РСЗВ
Російські військові обстріляли Криворіжжя реактивними системами залпового вогню
Про це повідомляє ОК "Південь".
"По південному Криворіжжю вдарив реактивними системами залпового вогню, пошкодивши приватні будинки, соціальну інфраструктуру. Втрат серед місцевого населення нема", - йдеться у звіті.
Втрати Росії
У відповідь наша авіація завдала 5 ударів по скупченню рашистів і техніки, по командних і опорних пунктам ворожих підрозділів. Результати ударів дорозвідуються.
Зафіксовані втрати РФ за добу: 24 рашисти, 2 танки та 5 інших броньованих машин. Знищено 2 ворожих польових склади боєприпасів та вогневу точку.
Чорне море
Шторм продовжує випробування рашистського флоту і плавскладу на міцність вестибулярного апарату. 2 ракетних кораблі продовжують чатувати в північно-західній частині Чорного моря.
Звернення до українців
Сигнали попередження про повітряну тривогу лишаються обов’язковими для реагування. Використання узбережжя та прибережних вод для відпочинку – небезпечні. Перевірка отриманої інформації в умовах гібридної війни – є доцільною і потрібною.
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