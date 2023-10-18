Росія обстріляла Миколаївщину. Загинула жінка

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Очільник ОВА Віталій Кім заявив, що внаслідок терористичного удару по населеному пункту Степівської громади - є жертва.

"О 20:30 ворог завдав удару по населеному пункту Степівської громади. Загинула жінка, її рятувальники деблокували з під уламків зруйнованої будівлі. Ймовірно ще одна людина знаходиться під завалами. Також наразі відомо про одного пораненого", - пише Кім.

Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та сільгосппідприємство.