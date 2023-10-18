Росія обстріляла Миколаївщину. Загинула жінка
Ввечері середи, 18 жовтня, російські терористи обстріляли Миколаївщину
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Очільник ОВА Віталій Кім заявив, що внаслідок терористичного удару по населеному пункту Степівської громади - є жертва.
"О 20:30 ворог завдав удару по населеному пункту Степівської громади. Загинула жінка, її рятувальники деблокували з під уламків зруйнованої будівлі. Ймовірно ще одна людина знаходиться під завалами. Також наразі відомо про одного пораненого", - пише Кім.
Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та сільгосппідприємство.
- У Баштанському районі Миколаївської області у неділю, 15 жовтня, внаслідок підриву на міні загинув 14-річний хлопець, ще одна дитина отримала травмування.
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