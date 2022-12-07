Росія обстріляла Печеніги на Харківщині

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Харківська область, 7 грудня. Окупанти вдарили по населеному пункту Печеніги. Наслідки з‘ясовуємо. Працюють всі служби", - написав Тимошенко.

Повітряна тривога тривала у Харківській області з 18:42 до 19:32.

Нагадаємо, загалом за добу 6 грудня війська РФ здійснили 10 ракетних та 33 авіаційних удари, а також 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від російських ракет постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міст Краматорськ, Кривий Ріг, а також село Степне Запорізької області.

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