Росія обстріляла Печеніги на Харківщині
Ввечері 7 грудня російський агресор завдав удару по Харківській області
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Харківська область, 7 грудня. Окупанти вдарили по населеному пункту Печеніги. Наслідки з‘ясовуємо. Працюють всі служби", - написав Тимошенко.
Повітряна тривога тривала у Харківській області з 18:42 до 19:32.
- Нагадаємо, загалом за добу 6 грудня війська РФ здійснили 10 ракетних та 33 авіаційних удари, а також 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від російських ракет постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міст Краматорськ, Кривий Ріг, а також село Степне Запорізької області.
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