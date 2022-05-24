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Війна з Росією: хроніка
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Росія отримала стратегічну поразку і нині готується до тривалої війни, - речник міноборони України

24 травня, 2022 вiвторок
21:38
війна з Росією російські війська

Зараз триває найактивніша фаза повномасштабної агресії, яку Росія розв’язала проти нашої держави

Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник в ефірі всеукраїнського марафону.

Він наголосив , що Росія отримала стратегічну поразку на першому етапі своєї агресії, і через це генеральний штаб збройних сил РФ був змушений переглянути свої цілі.

"Вони вже не такі амбітні. Росія вже дуже скоротила свої апетити. Зараз вони намагаються повністю взяти під контроль адміністративні кордони Донецької, Луганської, а також Херсонської областей, вони намагаються оточити там угрупування українських військ і забезпечити стійкий сухопутний коридор з тимчасово окупованою територією АР Крим", - сказав Мотузяник.

"Росія здійснює підготовку до довготривалої військової операції... Зараз ми спостерігаємо найактивнішу фазу повномасштабної агресії, яку Росія розв’язала проти нашої держави", - розповів речник МОУ.

Ситуація на фронті, за словами Мотузяника, "надзвичайно складна, тому що зараз вирішується, мабуть, доля цієї країни".

Найважче - на Донецькому операційному районі та Слов’янському напрямку. "Окупанти фактично в цілодобовому режимі б’ють артилерією, авіацією, обстрілюють житлові квартали. Також Росія зараз шукає певні нові рубежі, звідки і куди вона може завдавати ракетних і бомбових ударів, в тому числі з території Білорусі і з території Криму. Ці важкі бої, які зараз тривають на Сході, власне і стануть підсумком цієї війни", - сказав речник оборонного відомства.

  • Мільярдер Джордж Сорос вважає, що вторгнення Росії до України могло стати початком третьої світової війни.
  • Президент Володимир Зеленський наголосив 24 травня, що переговори з Росією зупинені. поки їхні війська не повернуться до лінії фронту станом на 24 лютого.

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Міноборони України
Олександр Мотузяник
стратегія
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