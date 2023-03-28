Росія перебуває в процесі передачі головування в Арктичній раді Норвегії, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg.

Процес передачі головування до Норвегії відбудеться під час онлайн-зустрічі. Зазначають, що на ній, імовірно, не будуть присутні міністри урядів арктичних країн. Утім підготовку до переходу головування повинні будуть узгодити усі вісім країн - Росія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія, Ісландія, США та Канада.

Норвегія під час дворічного головування хоче "переконатися, що Арктична рада виживе". Також вона планує відновити "всі відповідні комунікації щодо всіх видів діяльності". Пріоритетами Норвегії в Арктичній раді є: клімат, сталий економічний розвиток і турбота про людей в Арктиці, зокрема залучення молоді та допомога корінним народам.

Арктична рада є основним міжурядовим форумом для співпраці у питаннях Арктики, зокрема в питаннях зміни клімату, проблем корінних народів і управління. У червні цього року рада оголосила про відновлення роботу над проєктами, у яких не бере участь Росія. Так знову запустять 70 проєктів, тобто близько половини робіт, які затвердили до лютого 2022 року.

Видання пише, що нині загострюється боротьба за вплив в Арктиці. Так Китай, який розглядає регіон як транспортний шлях до Європи, є однією з 13 держав, які є спостерігачами у раді. Минулого року він не підтримав виключення Росії ради і обґрунтував це відсутністю правового механізму.