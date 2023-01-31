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Союз журналістів Росії виключать з Міжнародної федерації журналістів

31 січня, 2023 вiвторок
17:28
Світ російська пропаганда

Скандинавські профспілки журналістів звинуватили Міжнародну федерацію журналістів (IFJ) у "корупційній діяльності" та недемократичних методах роботи через роботу з журналістами російських державних ЗМІ

Про це пише Reuters, з посиланням на повідомлення фінської профспілки.

Фінські, норвезькі, данський та ісландські профспілки вийдуть із глобальної медіафедерації у вівторок на знак "протесту проти корупційної діяльності" Федерації, включаючи дозвіл журналістам російських державних ЗМІ в Україні залишатися членами IFJ.

"Ми називаємо це корупційною діяльністю", - заявила Ханна Ахо, голова фінської профспілки журналістів. "Ми вирішили подати у відставку разом із норвезькою, данською та ісландською спілками", - додала Ахо.

За її словами, профспілки скандинавських країн протягом багатьох років намагалися розв'язувати проблеми всередині IFJ, але останньою краплею Ахо називає позицію IFJ під час війни Росії проти України, коли федерація не вжила жодних заходів проти Союзу журналістів Росії за створення корпунктів на окупованих Росією українських теренах.

У відповідь на протест, IFJ заявила, що її виконавчий комітет ініціював офіційний процес про припинення та виключення Спілки журналістів Росії.

Reuters зазначає, що Міжнародна федерація журналістів (IFJ) представляє 600 000 журналістів зі 146 країн і називає себе "глобальним голосом журналістів", багато з яких прагнуть розкрити корупцію та правопорушення.

  • Нагадаємо, 19 січня Франція заморозила банківські рахунки кремлівського пропагандистського каналу RT France, що унеможливило діяльність телеканалу. 21 січня телеканал заявив про закриття.

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Росія
журналісти
Норвегія
Данія
Фінляндія
Ісландія
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