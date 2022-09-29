Про це повідомляє видання Foreign Policy з посиланням на слова чиновника оборони Північної Європи, який говорив на умовах анонімності.

"Скорочення чисельності військ, яке ми спостерігаємо в останні сім місяців у цьому регіоні, є дуже значним. Росія протягом десятиліть тримала біля нас сухопутні війська, які зараз практично випарувалися", - сказав він.

Зазначається, що РФ тримала на кордоні із Північною Європою близько 30 тисяч військових. Високопоставлені представники європейських оборонних відомств у коментарі виданню заявили, що РФ залишила лише "кістяк" угруповання. Решту кинули в Україну, щоб поповнити втрати військ.

За даними видання, Росія зосередила у регіоні повітряне угруповання, але перекидає іншу військову техніку в Україну. У цьому чисельність Північного флоту РФ майже не змінилася.

У ЗМІ встановили, що російські військові, які служили біля кордонів із Європою, належать до 6-ї загальновійськової армії. Ці підрозділи воювали на Харківщині, а потім втекли через активний контрнаступ ЗСУ.

Проте представники оборони США та Європи вважають, що Росія все одно залишається загрозою для скандинавських країн та Балтії. На їхню думку, Москва відновить сили у Західному військовому окрузі, незалежно від того, як розвиватимуться події в Україні.

14 вересня у Пентагоні заявили, що окупанти часто втікають у Росію, а не перегруповуються на Донбас. Це твердження спростовує заяву російської пропаганди про те, що відхід окупантів з Харківщини був запланованим і покликаним посилити угруповання на Донбасі.