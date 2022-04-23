Росія переключилась на Схід та Південь України, бо розуміє, що зазнала провалу, але її і тут очікують невдачі, - британська розвідка

Про це британці пишуть у Twitter.

Так, Росія назвала завданням своїх військ під час "другої фази спецоперації" повну окупацію Донбасу та півдня України. У розвідці Великої Британії назвали таке рішення Москви мовчазним визнанням провалу початкових планів.

Розвідники зазначають, що це може свідчити про розуміння російською стороною того, що війна йде не за їх планом. Водночас РФ знадобиться деякий час, якщо вона планує почати застосовувати іншу тактику ведення боїв, аби покращити свої результати, зокрема, під час наземних операцій.

Через це, зауважує британська розвідка, найближчим часом зберігається ймовірність продовження бомбардувань як спроби придушення українського спротиву.

"В результаті, цілком імовірно, що російські сили й надалі будуть розчаровані через свою нездатність швидко прорвати українську оборону", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, у керівництві держави заявляють: "Всі ваші експансіоністські плани захопити Південь і Схід України знаємо. І ЗСУ втямливо висловляться з цього приводу".

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