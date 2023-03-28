Про це в етері загальнонаціонального телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Їх атаки минулої доби протирадіолокаційними ракетами Х-31 по Херсонщині говорять про те, що вони планують і далі застосовувати авіацію і дуже бояться нашої протиповітряної оборони. Більше ставка наразі на авіацію, ніж на морські ракетоносії. Зокрема, на Херсонщині, в районі Берислава, ворог активізував використання авіації і керованих авіаційних бомб. Двічі за минулу добу такі атаки були здійснені, до речі, є результати роботи нашої ППО - ми їх можемо збивати", - зазначила Гуменюк.

Довідка

Х-31 - радянська/російська тактична керована ракета класу "повітря - поверхня" середньої дальності для таких літаків-винищувачів, як МіГ-29 і Су-27, проте застосовується також з літаків Су-24, Су-34, Су-35 та МіГ-31.

Існують протикорабельний (Х-31А) і протирадіолокаційний (Х-31П) варіанти ракет. Протирадіолокаційна Х-31П і протикорабельна ракети X-31A - серійні бойові авіаційні ракети, оснащені комбінованим прямоточним повітряно-реактивним двигуном, який забезпечує підтримку високої швидкості на всій траєкторії польоту.