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Росія під час ракетних атак більше застосовує авіацію, ніж морські ракетоносії, - Гуменюк

28 березня, 2023 вiвторок
10:59
війна з Росією МіГ-31

Очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що під час ракетних обстрілів України російські війська планують більше використовувати авіацію, ніж морські ракетоносії

Про це в етері загальнонаціонального телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Їх атаки минулої доби протирадіолокаційними ракетами Х-31 по Херсонщині говорять про те, що вони планують і далі застосовувати авіацію і дуже бояться нашої протиповітряної оборони. Більше ставка наразі на авіацію, ніж на морські ракетоносії. Зокрема, на Херсонщині, в районі Берислава, ворог активізував використання авіації і керованих авіаційних бомб. Двічі за минулу добу такі атаки були здійснені, до речі, є результати роботи нашої ППО - ми їх можемо збивати", - зазначила Гуменюк.

Довідка 

Х-31 - радянська/російська тактична керована ракета класу "повітря - поверхня" середньої дальності для таких літаків-винищувачів, як МіГ-29 і Су-27, проте застосовується також з літаків Су-24, Су-34, Су-35 та МіГ-31.

Існують протикорабельний (Х-31А) і протирадіолокаційний (Х-31П) варіанти ракет. Протирадіолокаційна Х-31П і протикорабельна ракети X-31A - серійні бойові авіаційні ракети, оснащені комбінованим прямоточним повітряно-реактивним двигуном, який забезпечує підтримку високої швидкості на всій траєкторії польоту. 

  • Очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що станом на 28 березня в Чорному морі чергують 7 кораблів, серед них один носій крилатих ракет "Калібр".
зброя
російська армія
окупанти
Військові новини
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