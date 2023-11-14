Росія підписала контракт на постачання та виготовлення в Індії зенітних ракет "Ігла", - росЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на російські інформаційні агентства ТАСС та РІА.

"Ми вже підписали відповідний документ і зараз спільно з індійською приватною компанією організовуємо виробництво ПЗРК "Ігла-С" в Індії", - заявив Олександр Міхєєв, очільник державного експортера зброї "Рособоронекспорт".

Зазначається, що Індія є найбільшим у світі імпортером зброї, а Росія залишається її найбільшим постачальником, попри шкоду, завдану репутації її армії та озброєнь війною в Україні.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), на Росію припадає 45% імпорту озброєнь Індії в період між 2018 і 2022 роками, на Францію - 29%, а на США - 11%.

Російське державне інформаційне агентство РІА раніше цитувало слова Міхеєва про те, що "Рособоронекспорт працює з індійськими приватними і державними підприємствами над організацією спільного виробництва авіаційних озброєнь та їх інтеграції в існуючий авіаційний парк Індії".

Не було надано жодних подробиць про те, які саме індійські компанії будуть залучені або коли потенційне виробництво може розпочатися.

Міхєєв повідомив, що "Рособоронекспорт" та індійські партнери надали Міністерству оборони Індії винищувачі Су-30МКІ, танки, бронетехніку та снаряди.

Довідково: Ігла-С - це переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК), який може бути застосований окремою особою або екіпажем для збиття ворожого літака.