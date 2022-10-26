Росія підводним човном посилила корабельне угруповання у Чорному морі, - ОК "Південь"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Море продовжує шторм, тож будьте обережні з прогулянками узбережжям – зважайте на мінну небезпеку. Пам’ятайте, ворог не відмовився остаточно від захоплення південних регіонів, ще плекає надію і як нагадування тримає в морі 3 великих десантних кораблі. Але не піддавайтесь паніці, оперативно і правильно дійте за сигналами тривог, бережіть своє життя і свідомість від абсурдних вкидів рашистської пропаганди", - пишуть у "Півдні".

Корабельне угруповання росіян у Чорному морі зменшилось до 9 одиниць, але як відзначили в ОК посилилось підводним човном. Таким чином, напоготові – 3 ракетоносії, один з яких підводний, у наявності 20 "Калібрів".

На південному фронті російські загарбники намагались покращити своє становище та прорвати оборону ЗСУ, але з втратами відступили.

У вівторок, 25 жовтня, українська артилерія знищила російський зенітно-ракетний комплекс "Тор" на південному фронті.

На Херсонщині російський агресор з танків ударив по нещодавно деокупованій Трифонівці.

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