Росія після 9 травня може як і організувати велику мобілізацію, так і "почати миритись", — нам в будь-якому випадку треба розвивати наступальні дії, — асоційована експертка Центру глобалістики ХХІ

Про це йдеться в етері Еспресо.



"Для нас є небезпека, що Росії вдасться законсервувати війну в тому вигляді, в якому вона є. Так, як це було 8 років на Донбасі, – більшість людей забули про цю війну, в тому числі наші західні партнери. Такий сценарій – реальна небезпека для нас, цього ми не маємо права допустити", – зазначила експертка.



Також Снігир додала, що РФ може як і активізуватись після 9 травня, так і збавити оберти. За словами експерта, для України є небезпечним і перше, і друге: "Нам необхідно продовжувати вести наступальні дії, а також наполягати на капітуляції РФ перед західними партнерами", – додала вона.

Додамо, за два місяці окупації Маріуполя росіяни вбили там вдвічі більше людей, ніж нацисти за два роки під час Другої світової війни. За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка за два роки нацисти вбили у Маріуполі 10 тисяч мирного населення, а російські окупанти за два місяці - понад 20 тисяч маріупольців.

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