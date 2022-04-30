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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія після 9 травня може як і організувати велику мобілізацію, так і "почати миритись", — нам в будь-якому випадку треба розвивати наступальні дії, — асоційована експертка Центру глобалістики ХХІ
Ексклюзив

Росія після 9 травня може як і організувати велику мобілізацію, так і "почати миритись", — нам в будь-якому випадку треба розвивати наступальні дії, — асоційована експертка Центру глобалістики ХХІ

30 квітня, 2022 субота
15:00
війна з Росією окупанти

Олена Снігир наголосила, що, не зважаючи на різні варіанти поведінки РФ, Україна повинна розгортати наступальні дії для відвоювання своїх територій, а також наполягати на капітуляції Росії перед західними партнерами

Про це йдеться в етері Еспресо.

"Для нас є небезпека, що Росії вдасться законсервувати війну в тому вигляді, в якому вона є. Так, як це було 8 років на Донбасі, – більшість людей забули про цю війну, в тому числі наші західні партнери. Такий сценарій – реальна небезпека для нас, цього ми не маємо права допустити", – зазначила експертка.

Також Снігир додала, що РФ може як і активізуватись після 9 травня, так і збавити оберти. За словами експерта, для України є небезпечним і перше, і друге: "Нам необхідно продовжувати вести наступальні дії, а також наполягати на капітуляції РФ перед західними партнерами", – додала вона. 

  • Додамо, за два місяці окупації Маріуполя росіяни вбили там вдвічі більше людей, ніж нацисти за два роки під час Другої світової війни. За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка за два роки нацисти вбили у Маріуполі 10 тисяч мирного населення, а російські окупанти за два місяці - понад 20 тисяч маріупольців.

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