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Росія планує збільшити експорт морепродуктів до Китаю після призупинення імпорту з Японії

26 серпня, 2023 субота
13:14
Світ японія морепродукти, риба

Росія сподівається збільшити експорт морської продукції до Китаю після заборони Пекіном імпорту японських морепродуктів через викид у море очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма

Про це пише Reuters.

Россільгоспнагляд заявив у липні, що Росія є одним із найбільших постачальників морепродуктів до Китаю. Зазначається, що 894 російським компаніям дозволено експортувати морепродукти.

У своїй заяві у п'ятницю, 25 серпня, Россільгоспнагляд заявив, що прагне збільшити кількість експортерів.

"Ринок Китаю в цілому є перспективним для російської рибної продукції. Ми сподіваємося на збільшення кількості сертифікованих російських компаній і суден, обсягів продукції та її асортименту", - йдеться в повідомленні.

Як пише Reuters, щоб сприяти цьому, Россільгоспнагляд планує продовжити діалог з Китаєм з питань безпеки морепродуктів і завершити переговори з Китаєм щодо регулювання постачання російської морської продукції в країну.

Агентство додає, що минулого року Росія експортувала 2,3 млн метричних тонн морської продукції на суму близько 6,1 млрд доларів, що становить близько половини її загального улову.  Найбільшими імпортерами, за даними російського агентства з рибальства, були Китай, Південна Корея і Японія.

  • 19 липня Китай посилив перевірки морепродуктів, що імпортуються з Японії, з метою виявлення радіоактивних речовин. Цей крок сприймається як спроба тиску на Токіо, щоб утримати його від виливання обробленої радіоактивної води з пошкодженої АЕС Фукусіма в океан.
  • Згодом Китай призупинив імпорт усіх японських морепродуктів: це відбулося у відповідь на скидання Японією в океан очищеної радіоактивної води з Фукусіми.
Росія
Китай
Японія
Економіка
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