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Китай у відповідь на скидання в океан очищеної радіоактивної води з Фукусіми призупинив імпорт морепродуктів з Японії

24 серпня, 2023 четвер
19:42
Світ японія морепродукти, риба

Китай у четвер, 24 серпня, призупинив імпорт усіх японських морепродуктів: це відбулося у відповідь на скидання Японією в океан очищеної радіоактивної води з Фукусіми

Про це інформує Головне митне управляння КНР. 

Зазначається, що уряд Японії "проігнорував серйозні сумніви і заперечення міжнародної спільноти" та в односторонньому порядку розпочав скидання "ядерно забрудненої води" з АЕС Фукусіма. У відповідь на це митна служба Китаю вирішила припинити імпорт японських морепродуктів. 

"Згідно з відповідними положеннями законів і нормативних актів Китаю, а також відповідними положеннями Угоди Світової організації торгівлі про застосування санітарних та фітосанітарних заходів, Головне митне управління вирішило вжити надзвичайних заходів щодо водних продуктів походженням з Японії та призупинити їхній імпорт (включаючи їстівних водних тварин) походженням з Японії з 24 серпня 2023 року (включно)", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, китайські митники продовжать моніторинг ситуації, щоб корегувати регуляторні заходи, які допоможуть запобігти ризикам для здоров'я населення та забезпечать безпеку харчових продуктів. 

Що передувало

Раніше Гроссі зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою і передав йому звіт МАГАТЕ, в якому йшлося, що план скидання води відповідає міжнародним стандартам безпеки й матиме незначний радіологічний вплив на людей і довкілля в разі його реалізації.

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

Очищену воду планують поступово скидати в море на відстані 1 кілометра від електростанції через підводний тунель, після розбавлення її морською водою в концентрації1:40-ї, дозволеної японськими стандартами безпеки.

Також пізніше, 7 липня, Китай, найбільший покупець японських морепродуктів, заборонив імпорт продуктів харчування з десяти префектур Японії та запровадив посилений контроль за наявністю радіоактивних речовин у решті японської продукції.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

7 серпня повідомлялося, що Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.

17 серпня міжнародна хакерська група Anonymous розпочала кібератаки на групи, пов'язані з ядерною енергетикою в Японії, на знак протесту проти запланованого скидання в море очищеної радіоактивної води зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма.

22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції Фукусіма в море в четвер, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.

Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми актом терору.  

24 серпня, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології, Японія почала випускати в океан очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми. 

Китай
Японія
екологія
Економіка
ядерна небезпека
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