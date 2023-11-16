"Росія планувала голод в Україні": правозахисники зібрали докази і сподіваються на новий ордер для Путіна

Про це свідчать дані, зібрані у доповіді міжнародної організації з прав людини Global Rights Compliance (GRC), передає Liga.Net з посиланням на The Independent.

Там сподіваються, що ці докази призведуть до видачі МКС нового ордера на арешт диктатора Володимира Путіна.

У доповіді сказано, що коли танки перетнули кордон 24 лютого 2022 року, вони навмисно насамперед націлилися на багаті зерном райони та інфраструктуру виробництва харчів.

У GRC з'ясували, що російський оборонний підрядник почав закуповувати вантажівки для перевезення зерна, а також три нові 170-метрові суховантажні машини грудні 2021 року, що, як стверджують в організації, свідчить про завчасне планування пограбування українських продовольчих ресурсів

Правозахисники вважають, що Росія почала примусово вилучати збіжжя через тиждень після повномасштабного вторгнення і на піку експортувала 12 000 тонн зерна на день з окупованих територій.

У GRC заявили, що докази будуть надані МКС, і організація сподівається, що це призведе до переслідування Путіна за такий воєнний злочин, як використання голоду як методу ведення війни.

Партнерка GRC Катріона Мердок вважає "дуже ймовірним", що Росію буде визнано винною, і в цьому випадку Путіну може загрожувати ще один ордер на арешт.