Росія почала економити ракети, не досягнувши бажаних результатів, - військовий експерт Рябих
Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих розповів, що країна-агресорка Російська Федерація почала економити ракети, не досягнувши бажаних результатів у війні проти України
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Росія почала економити ракети, не досягнувши бажаних результатів, на які розраховувала в ході масованих ракетних ударів по території України. Це можна простежити в статистиці на День Незалежності: лише 8 ракет Х-22 прорвалися крізь українську ППО, хоча Росія демонструвала дуже високу активність - понад 200 вильотів літаків, які в більшості були імітацією загрози ракетного удару", - зазначив Рябих.
Військовий експерт додав, що російські ракети також є носіями ядерної зброї.
"Ракети, які Росія застосовує проти України, також є носіями ядерної зброї. РФ необхідно зберігати достатньо великий резерв таких ракет на випадок загострення ситуації - коли доведеться воювати в умовах застосування ядерної зброї", - зауважив Валерій Рябих.
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