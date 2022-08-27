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Ексклюзив

Росія почала економити ракети, не досягнувши бажаних результатів, - військовий експерт Рябих

27 серпня, 2022 субота
17:51
війна з Росією Ракета

Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих розповів, що країна-агресорка Російська Федерація почала економити ракети, не досягнувши бажаних результатів у війні проти України

Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Росія почала економити ракети, не досягнувши бажаних результатів, на які розраховувала в ході масованих ракетних ударів по території України. Це можна простежити в статистиці на День Незалежності: лише 8 ракет Х-22 прорвалися крізь українську ППО, хоча Росія демонструвала дуже високу активність - понад 200 вильотів літаків, які в більшості були імітацією загрози ракетного удару", - зазначив Рябих.

Військовий експерт додав, що російські ракети також є носіями ядерної зброї. 

"Ракети, які Росія застосовує проти України, також є носіями ядерної зброї. РФ необхідно зберігати достатньо великий резерв таких ракет на випадок загострення ситуації - коли доведеться воювати в умовах застосування ядерної зброї", - зауважив Валерій Рябих.

  • 26 серпня стало відомо, що Олександр Лукашенко заявив, що білоруські літаки Су-24 були переобладнані таким чином, щоб нести ядерну зброю.
  • 27 серпня міноборони Британії повідомило, що росіяни посилили інтенсивність вогню на Донеччині, аби відвернути ресурси ЗСУ та завадити українському контрнаступу.

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Новини
Росія
російська армія
ядерна зброя
ракетний удар
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