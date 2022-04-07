Росія погрожувала дипломатам ООН перед призупинкою її участі у Раді з прав людини - СNN
За даними кількох джерел, Росія розіслала країнам-членам ноту з погрозами про "наслідки" перед голосуванням за ініціативу США відсторонити Росію від Ради ООН з прав людини
Про це повідомляє CNN.
У ноті йшлося про таке: "Варто зауважити, що не тільки підтримка такої ініціативи (пропозиції США. - Ред.), а й рівновіддалена позиція у голосуванні (утримання чи неучасть) розглядатиметься (Росією. - Ред.) як недружній жест".
- Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН під час засідання в четвер, 7 квітня, проголосувала за відсторонення Росії від Ради з прав людини. За цей крок проголосували 93, проти – 24, утрималися – 58.
- Володимир Зеленський у вівторок, 5 квітня, виступаючи на онлайн-засіданні перед Рабезом ООН, заявив, що якщо ООН виявиться нездатною зупинити війну в Україні, її існування втрачає сенс.
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