Про це повідомляє CNN.

У ноті йшлося про таке: "Варто зауважити, що не тільки підтримка такої ініціативи (пропозиції США. - Ред.), а й рівновіддалена позиція у голосуванні (утримання чи неучасть) розглядатиметься (Росією. - Ред.) як недружній жест".

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН під час засідання в четвер, 7 квітня, проголосувала за відсторонення Росії від Ради з прав людини. За цей крок проголосували 93, проти – 24, утрималися – 58.

Володимир Зеленський у вівторок, 5 квітня, виступаючи на онлайн-засіданні перед Рабезом ООН, заявив, що якщо ООН виявиться нездатною зупинити війну в Україні, її існування втрачає сенс.

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