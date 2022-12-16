Росія попри санкції купує більшість деталей для дронів "Орлан" за кордоном, - Reuters

Про це мовиться в розслідуванні Reuters, видання "Важные истории" та Британського інституту оборонних досліджень (RUSI).

За даними RUSI, в російському БПЛА "Орлан" використано деталі від американських компаній Altera і Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology; а також європейських STMicroelectronics й NXP Semiconductors та японських Renesas Electronics і Saito Seisakusho.

"Ґрунтуючись на російських митних документах і банківських документах, розслідування знаменує собою перший випадок, коли маршрут постачання американських технологій був простежений аж до російського виробника, чия система зброї використовується в Україні", - наголошують автори розслідування.

Прикметно, що за санкціями жодна з цих компаній не має права постачати свою продукцію російській оборонній промисловості. Однак поставки продовжувалися через ланцюжок посередників, який викрили розслідувачі. Зокрема петербурзька компанія "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ), що перебуває під санкціями, за допомогою посередників придбала західні складники на суму понад $25 млн.

У дроні "Орлан-10" також використовується мікроелектроніка американських компаній Analog Devices, Texas Instruments, Xilinx (яка належить AMD) та тайванської Getac, і японські двигуни Saito.

У розслідуванні мовиться, що частину компонентів СТЦ закупив у петербурзької компанії "СМТ-Айлогік", остання ж отримувала західні деталі від фірми Asia Pacific Links (Гонконг). Сума закупівель склала приблизно $6 млн.

Нагадаємо, раніше Reuters та RUSI опублікували розслідування, за яким упродовж останніх 7 місяців РФ отримала комп'ютерні та електронні компоненти на $2,6 млрд. $777 млн із цієї продукції виготовили західні фірми, чиї мікросхеми знайшли в російських системах зброї в Україні.

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