Росія поширює фейк про перепродаж української зброї на чорному ринку

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Ворожі Тг-канали поширюють фейк про те, нібито командир однієї ОМБр списує придатну до використання зброю та боєприпаси для подальшого перепродажу на чорному ринку", - пише Центр.

Пропагандисти поширюють фейкові світлини актів списання зброї та самої зброї, яка начебто вже розміщена на відповідних сайтах.

"Насправді це черговий фейк російської пропаганди, як і поширювані фото так званих актів і зброї. В "акті" списання вказано тип АК-74 (5,45 мм), а на сайті продажу – AK-47 (7,62 мм). Також оформлення поля "Затверджую" не відповідає загальноприйнятим нормам, а дати створення документа й операції відрізняються", - йдеться у повідомленні.

У Центрі наголосили, що Україна та її союзники неодноразово заявляли, що вся надана зброя використовується за призначенням та не потрапляє на чорний ринок.

Подібні ІПСО створюються, щоб дискредитувати ЗСУ та знизити рівень підтримки з боку союзників.