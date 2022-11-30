Росія пошкодила газові мережі на Сумщині. 97 будинків залишились без газу

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Через ворожі російські обстріли у Білопільській громаді пошкоджені газові мережі. 97 (!) будинків нині залишаються без газопостачання", - пише Живицький.

Працівники служби "Сумигаз" уже працюють на місці й лагодять пошкоджені мережі.

Нагадаємо, війська РФ зранку 30 листопада із САУ і ствольної артилерії обстріляли дві громади на Сумщині.

У Білопіллі, на Сумщині, окупанти вбили 15-річного хлопця, а також зруйнували частину лікарні.

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