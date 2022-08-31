Про це повідомляють російські ЗМІ.

Газотранспортні оператори OPAL Gastransport і NEL Gastransport заявили, що газогін не працюватиме з 4:00 31 серпня до 4:00 3 вересня через профілактичні роботи.

Раніше в Газпромі стверджували, що зупинка Північного потоку необхідна, щоб провести технічне обслуговування та планові роботи на єдиному робочому газоперекачувальному агрегаті Trent 60.

Комплекс регламентних робіт має бути виконаний спільно з фахівцями компанії Siemens.

Газопровід здатний транспортувати за добу до 167 млн ​​куб. м газу, але Росія перед зупинкою скоротила їх до 33 млн куб. м на добу нібито через недотримання умов контракту щодо ремонту турбіни Siemens.

30 серпня, Газпром припинив постачання газу до Франції

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