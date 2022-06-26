Експерт розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"Росія і Путін вирішили максимально використати Лукашенка для ескалації як проти України, так і проти Заходу. Російська Федерація хоче поставити Білорусь під удар, відвівши саму себе від потенційного удару", - зазначив Мусієнко.

Військовий експерт додав, що розміщення ядерної зброї на території Білорусі лише погіршить ситуацію й підвищить ставки.

"Перспективи розміщення ядерної зброї на території Білорусі - це також підігрівання ескалації. Це взагалі безпрецедентна подія з часів звершення Холодної війни. Це призведе до ескалації, адже НАТО повинен буде відповісти", - зауважив Олександр Мусієнко.

13 червня білоруський опозиціонер Павло Латушко висловив думку, що на території Білорусі може виявитися ядерна зброя.

25 червня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін на зустрічі з самопроголошеним очільником Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що всі питання щодо Союзної держави погоджені.

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