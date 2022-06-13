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На території Білорусі може виявитися ядерна зброя, - білоруський опозиціонер Латушко

13 червня, 2022 понедiлок
17:06
війна з Росією Павло Латушко

Один з еміграційних лідерів білоруської опозиції, голова "Національного антикризового управління" Павло Латушко вважає, що враховуючи зміни до конституції, які у черговий раз сфальсифікував Лукашенко 27 лютого цього року, Білорусь втратила статус нейтральної держави. Відкрився шлях для Росії розміщувати ядерні боєголовки на території Білорусі

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Павло Латушко прокоментував заяву Радислава Сікорського, депутата Європарламенту, польського політика, що Україна має право отримати ядерні боєголовки через неодноразове порушення Росією Будапештського меморандуму. Відповідно, російське МЗС відреагувало і голова держдуми Володін заявив, що в разі чогось можливо у Польщу полетять ядерні боєголовки.

"Це не перші погрози в адресу Польщі за активну позицію підтримки України, надання допомоги українським біженцям. Я розумію, чому пан Сікорський зробив таку заяву. З точки зору міжнародного права, він абсолютно правий. Адже країна, що порушила Будапештський меморандум, а це є РФ, яка взяла на себе гарантії у цій угоді про територіальну цілісність, суверенітет та безпеку для України, і саме Росія це і порушила. Відповідно, угоду можна було б повернути у початковий стан, тобто наполягати Україні повернути ядерну зброю на свою територію. Але якщо реально оцінювати ситуацію, то навряд чи повернення ядерної зброї Україні є можливим, скоріше абсолютне неможливе" – зазначив білоруський опозиціонер.

Павло Латушко додав, що тим більше неможливо, щоб якась держава НАТО погодилась перевезти ядерні боєголовки на територію України.

"Ситуація може розвернутися в іншу площину. З урахуванням змін конституції, яку у черговий раз сфальсифікував Лукашенко 27 лютого цього року, Білорусь втратила статус нейтральної держави. Відкрився шлях для Росії на розміщення ядерних боєголовок на території Білорусі. І ось тут, оцінюючи психотип одного диктатора і другого диктатора, я б не виключав такої ситуації, а скоріше вважав би реальною, що найближчим часом чи в оглядовій перспективі на території Білорусі може виявитися ядерна зброя" – пояснив опозиціонер.

Латушка підкреслив, що Європа не прораховує такі критичні варіанти та не усвідомлює те, до чого може призвести затягування війни або не надання відповідної допомоги Україні для досягнення перемоги у цій війні. Ця ситуація накопичується і переросте у більшу та глобальну проблему не тільки регіонального, а світового масштабу.

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  • 25 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у прямому ефірі російського пропагандистського "Першого телеканалу" заявив, що ризик ядерної війни є реальним
  • Очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу на авіабазі Рамштайн у Німеччині закликав не спекулювати погрозами застосування ядерної зброї
  • Також посол США в Росії Джон Салліван в інтерв'ю CNN заявив, що його країна "не бере участь у безвідповідальній риториці щодо ядерної зброї". 
  • Крім того, посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив, що РФ не збирається використов
  • 1 червня  російський Інтерфакс повідомив, що Росія проводить навчання ракетних військ з ядерним озброєнням, задіяла комплекси "Ярс"

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Білорусь
Лукашенко
Сікорський
ядерна зброя
Будапештський меморандум
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