Відмова від нейтралітету та звільнення президента від відповідальності: Лукашенко підписав рішення про зміну Конституції Білорусі

Про це повідомляє Вelsat, передає Еспресо.TV.



Нова Конституція набуде чинності 15 березня.



За поправки до конституції білоруси "голосували" на референдумі 27 лютого.



Нагадаємо, тоді у Білорусі 65,16% опитаних громадян на референдумі проголосували за поправки до Конституції.

Серед головних поправок до конституції, за які голосували на референдумі:

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко зможе обратися ще на два терміни,

Білорусь скасує положення про свій нейтралітет та без'ядерний статус,

Президента країни не можна буде притягувати до відповідальності за злочини, вчинені ним на посаді.