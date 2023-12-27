Росія прагне провести неформальне засідання Ради безпеки ООН, на яке запросить пропагандистів, - ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Таке неформальне засідання Росія планує провести 27 грудня за так званою "формулою Аррія". Також оголошена назва заходу - "10 років Євромайдану в Україні: крок у прірву".

У ГУР пояснили, "формула Аррія" - це формат неформальних зустрічей, де представники країн можуть відверто обмінятися думками. На них не діють жорсткі процедурні правила і залучаються недотичні до дипломатичної роботи учасники - люди, "яких корисно було б заслухати".

Проте такий формат справді буває дієвим у тому випадку, коли дипломатам потрібно відверто обговорити неоднозначні питання не в рамках офіційних процедур.

"В межах засідання росіяни ще раз спробують "донести" до слухачів традиційні наративи про "неонацистську природу київського режиму та його збройних формувань". Також серед озвучених тем: "Історія нацизму в Україні та його сучасний стан", "Злочини націоналістичних батальйонів проти мирного населення на сході та півдні України", - кажуть в ГУР.

У повідомленні наголошено, що документ не має "свіжих" ідей, а повторює формулювання пропаганди РФ.

Основний меседж презентації - "інспірування Євромайдану з боку країн заходу та США". Тобто Росія виправдовуватиме розв’язану нею війну "захистом мирного населення на сході та півдні України".

Водночас цього разу держава-агресор запросила гостей-пропагандистів, "яких корисно було б заслухати": Максима Григор’єва й Михайла Хазіна, міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка та одного з командирів "Беркуту" Дмитра Сабіна.

"Схоже, що сам захід розрахований здебільшого на "внутрішню" російську аудиторію, оскільки інтерес з боку міжнародних медіа знаходиться практично на нульовому рівні. Трансляція планується хіба що на деяких web-сторінках та в соцмережах. Відтак, російська дипломатія остаточно перетворюється на генератор божевільних ідей, які ніхто в світі не сприймає всерйоз. Вочевидь, засідання є частиною програми "виборів Путіна", які заплановані на березень 2024 року", - додали в ГУР.