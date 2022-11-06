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Росія прагне втрутитися в проміжні вибори до Конгресу США за допомогою ботоферм, - The New York Times

6 листопада, 2022 неділя
20:58
Світ Конгрес США

Росіяни дискредитують уряд демократів за допомогою ботоферм, так вони хочуть зменшити допомогу США Україні та посилити позиції республіканців

Про це інформує The New York Times.

Видання повідомляє про нову інформаційну кампанію росіян, яка націлена на дискредитацію уряду демократів. 

Розслідувачі пишуть про відновлення активності користувача Нора Берка в соціальній мережі Gab. Це платформа, подібна до Twitter, що стала популярною серед американців з консервативними поглядами. 

Акаунт Нори Берки раніше пов'язували з секретним російським агентством, що втрутилося в президентські вибори в США в 2016 та 2020 роках. Тепер з облікового запису поширюються брутальні повідомлення, що несуть в собі дезінформацію.

Пости здебільшого ганьбили президента Байдена та інших вагомих демократів, іноді це ставалося з використанням нецензурної лексики. У текстах присутні нарікання на те, що платники податків США мають фінансово підтримувати Україну у війні з Росією, зображаючи Зеленського як карикатуру з російської пропаганди. 

"Мета, як і раніше, — викликати гнів серед консервативних виборців і підірвати довіру до американської виборчої системи. Цього разу, схоже, іншим завданням пропаганди є послаблення військової допомоги Байдена Україні", — йдеться в матеріалі The New York Times.

Розслідувачі стверджують, що інформаційні атаки націлені на кандидатів до Конгресу з таких штатів як Огайо, Арізона та Пенсильванія. У цих регіонах демократи не мають абсолютної підтримки в американців. Ініціатори кампанії прагнуть, щоб там виграли саме республіканці, і їхня більшість зіграла б на руку "російським зусиллям у війні".

  • Президент Молдови Майя Санду стверджує, що російські спецслужби причетні до організації мітингів, які дестабілізують країну. 

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Росія
вибори
політика
США
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