Про це інформує The New York Times.

Видання повідомляє про нову інформаційну кампанію росіян, яка націлена на дискредитацію уряду демократів.

Розслідувачі пишуть про відновлення активності користувача Нора Берка в соціальній мережі Gab. Це платформа, подібна до Twitter, що стала популярною серед американців з консервативними поглядами.

Акаунт Нори Берки раніше пов'язували з секретним російським агентством, що втрутилося в президентські вибори в США в 2016 та 2020 роках. Тепер з облікового запису поширюються брутальні повідомлення, що несуть в собі дезінформацію.

Пости здебільшого ганьбили президента Байдена та інших вагомих демократів, іноді це ставалося з використанням нецензурної лексики. У текстах присутні нарікання на те, що платники податків США мають фінансово підтримувати Україну у війні з Росією, зображаючи Зеленського як карикатуру з російської пропаганди.

"Мета, як і раніше, — викликати гнів серед консервативних виборців і підірвати довіру до американської виборчої системи. Цього разу, схоже, іншим завданням пропаганди є послаблення військової допомоги Байдена Україні", — йдеться в матеріалі The New York Times.

Розслідувачі стверджують, що інформаційні атаки націлені на кандидатів до Конгресу з таких штатів як Огайо, Арізона та Пенсильванія. У цих регіонах демократи не мають абсолютної підтримки в американців. Ініціатори кампанії прагнуть, щоб там виграли саме республіканці, і їхня більшість зіграла б на руку "російським зусиллям у війні".

Президент Молдови Майя Санду стверджує, що російські спецслужби причетні до організації мітингів, які дестабілізують країну.

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