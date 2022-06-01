Про це йдеться в офіційній заяві Газпрому.

У компанії поінформували, що через відмову платити рублями від постачання газу було відключено ще дві європейські компанії - данська Orsted Salg & Service та німецька Shell Energy Europe.

Зазначається, що у 2021 році "Газпром експорт" продав компанії Orsted 1,97 млрд куб. м газу, що склало близько двох третин загального споживання газу в Данії. Контракт на постачання газу до Німеччини із Shell Energy Europe Limited передбачав обсяг до 1,2 млрд куб. м газу на рік.

31 травня у Газпромі оголосили, що Росія зупинить постачання газу до Данії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb