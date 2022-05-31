Про це йдеться у офіційній заяві Газпрому.

Зазначається, що російська компанія повністю зупинила постачання газу нідерландській GasTerra. Причиною названо відмову від оплати в рублях.

"Платежі за газ, що постачався з 1 квітня, мають здійснюватися в рублях з використанням нових реквізитів, про що контрагенти були вчасно поінформовані", - йдеться у заяві Газпрому.

Росіяни напередодні отримали він нідерландців повідомлення про відмову оплачувати газ за новою схемою. У GasTerra наголосили, що відмовляються переходити на оплату в рублях через побоювання, що це може призвести до порушення санкцій проти Росії.

До закінчення контракту, який був розрахований до 1 жовтня 2022 року, Нідерланди мали отримати з РФ 2 млрд м куб. газу. Зазначається, що Gasterra передбачала такий розвиток подій та подбала про інші джерела постачання.

30 травня повідомлялося, що нідерландська газова компанія GasTerra відмовилась виконувати вимогу Росії та не буде купувати російський газ за рублі, Газпром повідомив про зупинку постачання газу.

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