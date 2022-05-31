Росія припинила постачання газу до Нідерландів
Газпром припинив постачання газу до Нідерландів через відмову платити за енергоносії рублями
Про це йдеться у офіційній заяві Газпрому.
Зазначається, що російська компанія повністю зупинила постачання газу нідерландській GasTerra. Причиною названо відмову від оплати в рублях.
"Платежі за газ, що постачався з 1 квітня, мають здійснюватися в рублях з використанням нових реквізитів, про що контрагенти були вчасно поінформовані", - йдеться у заяві Газпрому.
Росіяни напередодні отримали він нідерландців повідомлення про відмову оплачувати газ за новою схемою. У GasTerra наголосили, що відмовляються переходити на оплату в рублях через побоювання, що це може призвести до порушення санкцій проти Росії.
До закінчення контракту, який був розрахований до 1 жовтня 2022 року, Нідерланди мали отримати з РФ 2 млрд м куб. газу. Зазначається, що Gasterra передбачала такий розвиток подій та подбала про інші джерела постачання.
- 30 травня повідомлялося, що нідерландська газова компанія GasTerra відмовилась виконувати вимогу Росії та не буде купувати російський газ за рублі, Газпром повідомив про зупинку постачання газу.
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