Газпром повідомив компанію з Нідерландів про зупинку постачання газу з 31 травня
Нідерландська газова компанія GasTerra відмовилась виконувати вимогу Росії та не буде купляти російський газ за рублі, Газпром повідомив про зупинку постачання газу
Про це повідомила пресслужба нідерландської компанії.
GasTerra вирішила не виконувати вимоги Газпрому щодо оплати. У відповідь російська компанія оголосила про припинення поставок з 31 травня 2022 року.
"GasTerra не погодиться з вимогами Газпрому щодо оплати. Це пов’язано з тим, що це загрожує порушенням санкцій, введених ЄС, а також тому, що існує занадто багато фінансових та операційних ризиків, пов’язаних із необхідним маршрутом платежу. Зокрема, відкриття рахунків у Москві за російським законодавством та контроль над ними з боку російського режиму становлять занадто великий ризик для компанії", - йдеться у повідомленні.
Припинення поставок означає, що до закінчення дії контракту 1 жовтня приблизно 2 млрд кубів газу не буде отримано.
"GasTerra передбачила це, купуючи газ у інших постачальників. Проте неможливо передбачити, як втрата поставок 2 млрд кубів російського газу вплине на ситуацію з попитом і пропозицією та чи зможе європейський ринок поглинути цю втрату без серйозних наслідків", - підсумували у компанії.
- Газпром 27 квітня повністю припинив поставки польській газовій компанії PGNiG і болгарській "Булгаргаз" після того, як вони відмовилися задовольнити вимогу Москви платити за газ в рублях, а не в євро чи доларах.
- 21 травня російська компанія Газпром припинила постачання газу до Фінляндії через відмову платити за паливо рублями.
- Найбільша енергокомпанія Данії Orsted заявила, що не буде здійснювати платежі в рублях, є ризик перекриття подачі російського газу з 31 травня.
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