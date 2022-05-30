Газпром повідомив компанію з Нідерландів про зупинку постачання газу з 31 травня

Про це повідомила пресслужба нідерландської компанії.

GasTerra вирішила не виконувати вимоги Газпрому щодо оплати. У відповідь російська компанія оголосила про припинення поставок з 31 травня 2022 року.

"GasTerra не погодиться з вимогами Газпрому щодо оплати. Це пов’язано з тим, що це загрожує порушенням санкцій, введених ЄС, а також тому, що існує занадто багато фінансових та операційних ризиків, пов’язаних із необхідним маршрутом платежу. Зокрема, відкриття рахунків у Москві за російським законодавством та контроль над ними з боку російського режиму становлять занадто великий ризик для компанії", - йдеться у повідомленні.



Припинення поставок означає, що до закінчення дії контракту 1 жовтня приблизно 2 млрд кубів газу не буде отримано.

"GasTerra передбачила це, купуючи газ у інших постачальників. Проте неможливо передбачити, як втрата поставок 2 млрд кубів російського газу вплине на ситуацію з попитом і пропозицією та чи зможе європейський ринок поглинути цю втрату без серйозних наслідків", - підсумували у компанії.

Газпром 27 квітня повністю припинив поставки польській газовій компанії PGNiG і болгарській "Булгаргаз" після того, як вони відмовилися задовольнити вимогу Москви платити за газ в рублях, а не в євро чи доларах.

21 травня російська компанія Газпром припинила постачання газу до Фінляндії через відмову платити за паливо рублями.

Найбільша енергокомпанія Данії Orsted заявила, що не буде здійснювати платежі в рублях, є ризик перекриття подачі російського газу з 31 травня.