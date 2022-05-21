Про це повідомляє Reuters.

Фінський оператор Gasgrid та державна компанія Gasum підтвердили, що Газпром припинив постачання газу в суботу, о 7:00.

Це було зроблено після того, як у Гельсінкі відмовилися виконувати вимогу Росії щодо оплати газу рублями.

Російський газ постачався до Фінляндії протягом майже 50 років. У Gasum заявили, що влітку мають намір забезпечити фінів газом через газопровід Balticconnector, що сполучає газотранспортні системи Фінляндії та Естонії по дну Фінської затоки.

Раніше від постачання було відімкнено Болгарію та Польщу, які також не погодилися на вимоги Москви.

У середу, 18 травня, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.

20 травня Фінська державна енергетична компанія Gasum отримала повідомлення від російського Газпрому про припинення постачання газу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb