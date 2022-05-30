Данія відмовилась від оплати рублями за російський газ та готова до відключення, - Bloomberg
Найбільша енергокомпанія Данії Orsted заявила, що не буде здійснювати платежі в рублях, є ризик перекриття подачі російського газу
Про це повідомляє Bloomberg.
Orsted A/S готується до того, що Газпром зупинить поставки газу в Данію.
У заяві компанії говориться, що вона зможе забезпечити альтернативні закупівлі. Крайній термін оплати 31 травня, і компанія продовжить платити в євро.
"Існує ризик того, що" Газпром експорт" припинить постачання газу", - йдеться в повідомленні.
Данія може стати ще однією країною, до якої будуть припинені поставки російського газу.
- Газпром 27 квітня повністю припинив поставки польській газовій компанії PGNiG і болгарській "Булгаргаз" після того, як вони відмовилися задовольнити вимогу Москви платити за газ в рублях, а не в євро чи доларах.
- 21 травня російська компанія Газпром припинила постачання газу до Фінляндії через відмову платити за паливо рублями.
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