Данія відмовилась від оплати рублями за російський газ та готова до відключення, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Orsted A/S готується до того, що Газпром зупинить поставки газу в Данію.

У заяві компанії говориться, що вона зможе забезпечити альтернативні закупівлі. Крайній термін оплати 31 травня, і компанія продовжить платити в євро.

"Існує ризик того, що" Газпром експорт" припинить постачання газу", - йдеться в повідомленні.

Данія може стати ще однією країною, до якої будуть припинені поставки російського газу.

Газпром 27 квітня повністю припинив поставки польській газовій компанії PGNiG і болгарській "Булгаргаз" після того, як вони відмовилися задовольнити вимогу Москви платити за газ в рублях, а не в євро чи доларах.

21 травня російська компанія Газпром припинила постачання газу до Фінляндії через відмову платити за паливо рублями.