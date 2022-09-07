Росія програла енергетичну війну з Заходом, - ексміністр палива та енергетики України Плачков
Міністр палива та енергетики України (2005-2006 рр.) Ван Плачков переконаний, що на європейців вже не діє енергетичний шантаж Путіна
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Ми можемо констатувати, що Росія програла енергетичну війну з Заходом, яку ж вони самі й розвʼязали. Оскільки ми чудово знаємо, що країни Європи вже закачали газ в сховища майже на 80% і готові до зими. Також збільшується постачання газу до Європи з Норвегії та розпочинається постачання газу з Алжиру. До того ж країни Європи збільшують використання вугілля для забезпечення власних потреб. Звісно, що проблеми будуть. Однак точно те, що Європа не замерзне цієї зими", - пояснив Плачков.
Ексміністр також наголосив, що енергетичний шантаж Путіна вже не працює.
"Катастрофи цієї зими точно не буде. В Європі взяли курс на позбавлення залежності від російських енергоресурсів. Проблеми будуть, але залякування Путіна вже не працюють на європейців", - додав він.
- Газпром припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з 31 серпня. У Європі зростають очікування, що ці поставки будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції. І це побоювання справдилось.
- Речник Єврокомісії 2 вересня заявив, що Газпром бреше про несправність Північного потоку
- У зверненні 2 вересня президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз обмежити ціну на російський газ, за прикладом того, як це було зроблено з нафтою.
- Цю ідею також підтримує голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, яка закликала обмежити ціну на російський газ "у Європі та в усьому світі".
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