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Росія просить ООН змусити Україну закрити сайт "Миротворець"

20 липня, 2022 середа
04:37
Світ Путін

Російська влада звернулась до генсека ООН з проханням вплинути на Україну та змусити закрити сайт "Миротворець"

Про це повідомляє пропагандистське ЗМІ "РІА-Новості".

"Ми просимо вас зробити необхідні кроки, щоб звернути увагу української влади на злочинну діяльність проєкту "Миротворець" та змусити їх закрити його", - йдеться у листі РФ до генсека ООН.

Центр "Миротворець" - організація і веб-сайт, що збирає і публікує інформацію про людей і організації, дії яких, за оцінкою "Миротворця", "мають явні ознаки злочинів та правопорушень і спрямовані на підрив державного суверенітету та територіальної цілісності України".

  • 15 липня стало відомо, що Росія оголосила в розшук журналіста Євгенія Кисельова
  • 19 липня міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук українського журналіста і блогера Дмитра Гордона.

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Україна
Росія
ООН
війна з Росією
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