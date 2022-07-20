Росія просить ООН змусити Україну закрити сайт "Миротворець"
Російська влада звернулась до генсека ООН з проханням вплинути на Україну та змусити закрити сайт "Миротворець"
Про це повідомляє пропагандистське ЗМІ "РІА-Новості".
"Ми просимо вас зробити необхідні кроки, щоб звернути увагу української влади на злочинну діяльність проєкту "Миротворець" та змусити їх закрити його", - йдеться у листі РФ до генсека ООН.
Центр "Миротворець" - організація і веб-сайт, що збирає і публікує інформацію про людей і організації, дії яких, за оцінкою "Миротворця", "мають явні ознаки злочинів та правопорушень і спрямовані на підрив державного суверенітету та територіальної цілісності України".
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