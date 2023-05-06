Росія розмістила у Чорному морі кораблі, на яких може бути 32 ракети "Калібр"
Станом на вечір суботи, 6 травня, російський агресор тримає напоготові до 32 ракет типу "Калібр"
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
В Чорному морі корабельне угруповання ворог поповнив 4 надводними ракетоносіями. Сумарний залп "калібрів" до 32 ракет.
"На тлі активності стратегічної авіації, рівень ракетної небезпеки максимально високий. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!", - пише Командування.
- Ввечері суботи, 6 травня, вибух прогримів у Дніпрі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе