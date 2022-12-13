Про це в ефірі телемарафону 13 грудня сказав речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Авіація противника розосереджена по різних аеродромах. Я маю на увазі стратегічну авіацію. Тактична авіація продовжує завдавати ударів на лінії зіткнення і в прифронтових районах", – розповів він.

За його словами, до ракетних ударів Росії слід бути готовими завжди.

"Якщо вони їх (ракетні удари, – ред.) запланували, то вони їх виконуватимуть", – додав Ігнат.

Що стосується "шахедів", за словами речника командування Повітряних сил, для них нельотною погодою є шквальний вітер і обледеніння, яке відбувається внаслідок перепадів температури з плюса на мінус. Однак ця погода може стримати окупантів від запуску БПЛА на пів доби або добу.

"Холодна погода особливо не впливає на діяльність як БПЛА, так і крилатих ракет", - наголосив Ігнат.

Раніше Ігнат казав, що для підготовки нового масованого ракетного обстрілу України російським загарбникам потрібно менше тижня.

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