Про це в ефірі Українського радіо розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"У будь-якому випадку, це — кілька днів, аби спланувати в екстреному режимі, зокрема доставити ракети до носіїв, зарядити кораблі чи підвісити ракети на літаки. Крім того, ракети потрібно виготовляти. Чимало знайдених уламків — це фактично ракети з конвеєра", — зазначив він.

За словами речника, серед інших Росія застосовує високоточні ракети Х-101, які було випущено влітку-восени поточного року. Отже, можна говорити про те, що окупанти продовжують виготовляти ракети.

"Росія використовує ракети "з коліс". Тому питання, скільки ще таких масованих ударів буде", — зауважив Ігнат.

Він також нагадав, що, за оцінкою очільника ГУР Кирила Буданова, слід чекати нових ракетних ударів.

В ОК "Південь" припустили, що Росія хоче використати іранські дрони для закріплюючих ударів по українській інфраструктурі.

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