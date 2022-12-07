Для підготовки чергового масованого обстрілу України окупантам потрібно менше тижня, - Повітряні сили
Для підготовки нового масованого ракетного обстрілу України російським загарбникам потрібно менше тижня
Про це в ефірі Українського радіо розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"У будь-якому випадку, це — кілька днів, аби спланувати в екстреному режимі, зокрема доставити ракети до носіїв, зарядити кораблі чи підвісити ракети на літаки. Крім того, ракети потрібно виготовляти. Чимало знайдених уламків — це фактично ракети з конвеєра", — зазначив він.
За словами речника, серед інших Росія застосовує високоточні ракети Х-101, які було випущено влітку-восени поточного року. Отже, можна говорити про те, що окупанти продовжують виготовляти ракети.
"Росія використовує ракети "з коліс". Тому питання, скільки ще таких масованих ударів буде", — зауважив Ігнат.
Він також нагадав, що, за оцінкою очільника ГУР Кирила Буданова, слід чекати нових ракетних ударів.
- В ОК "Південь" припустили, що Росія хоче використати іранські дрони для закріплюючих ударів по українській інфраструктурі.
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