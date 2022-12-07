Таке припущення в ефірі телемарафону озвучила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"Вони (росіяни, - ред.) тримали ці дрони, певно, для закріплюючих ударів по інфраструктурі. Вони продовжують способи техногенного терору і намагаються створити енергетичну кризу в Україні. Саме тому вони спрямовують засоби ураження, такі як ракети, але вони більш високовартісні, і використовують так само дрони. Ми попереджали, що ворог намагається вивчити і виснажити нашу ППО, яка не дозволяє їм повноцінно за розрахунками провести свій терор", - сказала вона.

6 грудня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат озвучив припущення, що в російської армії закінчилась перша партія іранських бойових безпілотників "Shahed-136". Цього висновку він дійшов через те, що Росія кілька тижнів не запускала дрони по Україні.

У ніч на 7 грудня Повітряні сили ЗСУ збили над Україною 14 "шахедів".

7 грудня видання Zeit зазначило, що Росія, ймовірно, замовила в Ірану нову партію безпілотників і балістичних ракет.

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