Росія розповсюджує фейк про причини падіння вертольота в Броварах

Про це повідомляє телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

У "документі" стверджується, нібито вертоліт було "знищено" із застосуванням ПЗРК "Ігла". Звинувачують у цьому 96 зенітно-ракетну бригаду повітряного командування "Центр" ЗСУ.

У Повітряних силах наголосили, що це ІПСО ворога та відмітили, що росіяни в "документі" не переклали ініціали командувача ПвК "Центр" Кривоножко.

"У соцмережах та на пропагандистських каналах кремля оперативно з’явився та розповсюджується фейковий документ щодо причини катастрофи вертольота Super Puma в Броварах! Навіть ініціали командувача ПвК "Центр" не спромоглись перекласти! Він – Анатолій Миколайович, пора вже вивчити українську!", - йдеться у повідомленні.

У середу, 18 січня, поблизу дитячого садочка у Броварах впав гвинтокрил, після трагедії ідентифікували 14 загиблих, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb