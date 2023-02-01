Росія розповсюджує фейк про причини падіння вертольота в Броварах
У соцмережах та телеграм-каналах росіяни активно розповсюджують фейковий документ про причини падіння вертольота у Броварах 18 січня
Про це повідомляє телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.
У "документі" стверджується, нібито вертоліт було "знищено" із застосуванням ПЗРК "Ігла". Звинувачують у цьому 96 зенітно-ракетну бригаду повітряного командування "Центр" ЗСУ.
У Повітряних силах наголосили, що це ІПСО ворога та відмітили, що росіяни в "документі" не переклали ініціали командувача ПвК "Центр" Кривоножко.
"У соцмережах та на пропагандистських каналах кремля оперативно з’явився та розповсюджується фейковий документ щодо причини катастрофи вертольота Super Puma в Броварах! Навіть ініціали командувача ПвК "Центр" не спромоглись перекласти! Він – Анатолій Миколайович, пора вже вивчити українську!", - йдеться у повідомленні.
- У середу, 18 січня, поблизу дитячого садочка у Броварах впав гвинтокрил, після трагедії ідентифікували 14 загиблих, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України.
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