Росія щоденно втрачає близько 400 військових на війні з Україною, - Британія в ОБСЄ
Російська армія кожен день втрачає на війні з Україною щонайменше 400 військових. Це вочевидь підірвало нормальне надання деяких російських цивільних медичних послуг
Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ієн Стаббс, пише Укрінформ.
"Росія майже напевно бореться з кризою бойового медичного забезпечення після того, як протягом 17 місяців втрачала в середньому близько 400 осіб на день", - сказав Стаббс.
Він зазначив, що збільшення числа втрат на полі бою відчутно поставило під загрозу нормальне функціонування російської цивільної медичної системи, особливо в регіонах, що межують з Україною. За його словами, чимало спеціалізованих військових госпіталів були зарезервовані для лікування поранених офіцерів.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 239 480 військових.
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