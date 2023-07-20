Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ієн Стаббс, пише Укрінформ.

"Росія майже напевно бореться з кризою бойового медичного забезпечення після того, як протягом 17 місяців втрачала в середньому близько 400 осіб на день", - сказав Стаббс.

Він зазначив, що збільшення числа втрат на полі бою відчутно поставило під загрозу нормальне функціонування російської цивільної медичної системи, особливо в регіонах, що межують з Україною. За його словами, чимало спеціалізованих військових госпіталів були зарезервовані для лікування поранених офіцерів.