Про це він розповів у вечірньому зверненні.

"Повернувся з нашої Сумщини. Сьогодні був в Охтирці, у Тростянці, у Сумах, на позиціях наших прикордонників. Враження – особливі. Регіон – поруч із ворогом. Загроза – постійна. Обстріли нашого прикордоння постійні. Але життя, наші люди очевидно сильніші за будь-які страхи. Відновлення триває, бізнес поступово повертається, люди відбудовують життя", - зазначив президент.

Очільник держави відзначив, що мав честь передати Охтирці спеціальну відзнаку міста-героя. Міста, яке своїм опором допомогло врятувати Східну й Центральну Україну. Також привітав Тростянець із річницею звільнення від окупанта.

Володимир Зеленський розповів, що також провів нараду з представниками місцевої влади й Сумщини, і Чернігівщини. Є питання, які потребують розв’язання. Будуть розв’язані.

"Провів нараду з командувачами, які відповідають безпосередньо за захист Сумщини й Чернігівщини. Особлива розмова – з головою прикордонної служби. Про захист Сумщини та інших наших областей, про посилення прикордонників, які разом з усіма силами оборони воюють на передовій.

До речі, хочу сьогодні відзначити наших воїнів Луганського, Краматорського та Донецького прикордонних загонів, які результативно нищать ворога на Бахмутському, на Лиманському, на Авдіївському напрямках. Дякую вам хлопці! Дякую окремо мінометним розрахункам і аеророзвідці наших прикордонних підрозділів на Донецьких напрямках. Молодці, воїни!

Звичайно, дякую Сумському прикордонному загону. Саме їх сьогодні відвідав, мав честь поспілкуватися, підтримати. Міцні позиції по всьому кордону з державою-терористом – це наслідок міцності конкретних наших людей, які готові будь-якої миті захищати кордон", - додав президент.