Росія скасувала штурм "Азовсталі", щоб підсилити війська на Донбасі, – Арестович

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.



Зазначимо, що 21 квітня президент Російської Федерації Володимир Путін наказав припинити штурмувати позиції українських захисників на заводі "Азовсталь" в Маріуполі. Арестович вважає, що таким чином окупанти планують підсилити війська на Донбасі.



"Це означає наступне. Вони не можуть фізично взяти "Азовсталь", вони це зрозуміли. Вони зазнали там величезні втрати. Наші захисники продовжують її утримувати, але відмова ще може бути пояснена тим, що вони перекинули частину своїх військ північніше, для того, щоб підсилити свої сили, які намагаються виконати головне політичне завдання – вийти на адміністративний кордон Луганської і Донецької областей", – розповів він.



Радник голови Офісу президента також додав, що окупантами не вдасться вийти на адміністративний кордон Луганської і Донецької областей. Він наголосив, що попереднє проголошення перемог, не чекаючи ані Великодня, ані 9 травня показує, що росіяни усвідомили безперспективність своєї останньої активної операції на цьому етапі війни.



Зауважимо, Україна намагається домовитися про гуманітарні коридори з Маріуполя, але військове розблокування міста неможливе – протягом 120 км зосереджена російська військова техніка.

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