Зеленський про деблокаду Маріуполя: на сьогодні ми не можемо пройти окуповані 120 км до міста, домовляємося про гуманітарні коридори
Україна намагаєтсья домовитися про гуманітарні коридори з Маріуполя, але військове розблокування міста неможливе – протягом 120 км зосереджена російська військова техніка
Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV, відео якого розміщено в телеграм-каналі Офісу президента України.
"Щодо нашої армії, пройти ці окуповані 120 км сьогодні нам не дає техніка РФ, щоб дійти до військового розблокування міста Маріуполь. Ми на сьогодні зробити цього не можемо. Гуманітарні коридори - ми домовляємося і відкриваємо, і деякі люди звідти виїжджають, але ті тисячі, про які я вам сказав, вони поки що заблоковані, й поки що Росія не дає цим людям можливості вийти з цього полону", - сказав Зеленський.
Він додав, що Україна робить усе можливе.
Зеленський підкреслив, що на Азовсталі зараз перебувають не лише українські військові, але й мирні мешканці. Серед них – діти та люди похилого віку. Мова йде про приблизно тисячу місцевих жителів.
"Робимо все, що можемо. Дійсно, вони заблоковані... І місцеві люди – діти і люди похилого віку, і військові заблоковані у Маріуполі. Це більше схоже не на війну, а на терористичну операцію щодо Маріуполя і його жителів. Там зруйновано все, 95-98% усіх будівель: школи, дітячі садочки, житлові квартали, заводи, набережна..." – сказав Володимир Зеленський.
Окупанти бомбардують місто з літаків, уражають артилерією та ракетами.
Говорячи про примусовий вивіз окупантами місцевих мешканців, президент сказав, що багато з них просто зникли.
"Вони перебувають у різних містах, у таборах спеціальних на російській території, а дехто просто зник. Від 2,5 до 5 тис дітей, котрі виїхали в той бік, зникли. Безвісти зникли діти. Це страшна трагедія", - наголосив президент України.
- Нагадаємо, 19 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар повідомив, що Азовсталь практично знищено, а Маріуполь - під щільним бомбардуванням.
- 21 квітня президент РФ Володимир Путін наказав не штурмувати промзону Азовсталі, але заблокувати її "так, щоб муха не пролетіла".
- Україна закликала світових лідерів допомогти з організацією гуманітарного коридору із заблокованого росіянами заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.52
Купівля 30.52Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.9Продаж 34.6
- Актуальне
- Важливе