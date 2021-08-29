Росія створює центр ВПС у білоруському Гродно

Вони приїхали для формування навчально-бойового центру спільної підготовки ВПС і військ ППО Білорусі та Росії, передає Еспресо.TV.



"Рішення про створення навчально-бойових центрів спільної підготовки збройних сил Білорусі та Росії було прийнято в ході переговорів керівників оборонних відомств 5 березня 2021 року в Москві», - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Республіки Білорусь, підвладного самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку.



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Окрім того, 3 вересня на аеродром Барановичі має прибути авіаційна складова - літаки Су-30СМ ВКС Росії.



"На базі центру буде організована спільна підготовка екіпажів літаків Су-30СМ, навчання білоруських фахівців роботі на сучасних зенітних ракетних комплексах, які перебувають на озброєнні Збройних сил Російської Федерації, а також спільне виконання навчально-бойових завдань", - попередньо інформувала білоруська сторона.



















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