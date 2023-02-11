Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Ми вважаємо, що вчора винищувачі з Барановичів на аеродромі в Мачулищах проводили тренувально-імітаційні вильоти. І, ймовірно, мета була зімітувати зліт МіГ-31К при зльоті стандартного винищувача типу Су", - йдеться у повідомленні.

Моніторингова група зазначає, що відрізнити зліт Су від МіГ вкрай важко без візуального спостереження.

Відомо, що учора у Білорусі тричі фіксували зліт літака-розвідника та винищувачів МіГ-31К. Проте останні два випадки мали декілька дивних збігів. Зокрема, те, що літаки не повернулися на аеродром Мачулищі, з якого вилітали.

"Гаюн" зазначає, що вчора вранці до Мачулищ з Барановичів прилетіла група винищувачів. Протягом дня вони робили зльоти з аеродрому Мачулищі, і звук зльоту був дуже схожий на МіГ-31К та А-50.