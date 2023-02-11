Росія та Білорусь почали імітувати вильоти винищувача МіГ-31К, - Гаюн
Росія та Білорусь почали імітувати вильоти винищувача МіГ-31К, який є ймовірним носієм гіперзвукових ракет "Кинджал"
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
"Ми вважаємо, що вчора винищувачі з Барановичів на аеродромі в Мачулищах проводили тренувально-імітаційні вильоти. І, ймовірно, мета була зімітувати зліт МіГ-31К при зльоті стандартного винищувача типу Су", - йдеться у повідомленні.
Моніторингова група зазначає, що відрізнити зліт Су від МіГ вкрай важко без візуального спостереження.
Відомо, що учора у Білорусі тричі фіксували зліт літака-розвідника та винищувачів МіГ-31К. Проте останні два випадки мали декілька дивних збігів. Зокрема, те, що літаки не повернулися на аеродром Мачулищі, з якого вилітали.
"Гаюн" зазначає, що вчора вранці до Мачулищ з Барановичів прилетіла група винищувачів. Протягом дня вони робили зльоти з аеродрому Мачулищі, і звук зльоту був дуже схожий на МіГ-31К та А-50.
- Ранком 10 лютого російська армія атакувала Україну ракетами: у кількох областях є влучання по інфраструктурі, також працювала ППО. У Харківському районі 8 людей отримали поранення. В Україні тричі оголошували масштабну повітряну тривогу через зльоти російських МіГ-31К у Білорусі.
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