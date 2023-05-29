Росія та Китай нервують через активність України в Африці, - політтехнолог Загородній
Українська дипломатія працює над зменшенням російського впливу в Африці. Ми пояснюємо, що африканці зацікавлені у завершенні війни та мають допомагати
Про це в ефірі Еспресо заявив політтехнолог Тарас Загородній.
"Росія нервує, бо Україна поїхала країнами Африки. Раніше ми нею не займались, а тут виявилось, що країни Африки дуже залежать від українського продовольства. Це дуже турбує місцевих лідерів. Через зростання цін та відсутність продовольства можна і владу втратити. Україна, використовуючи ці важелі, натякає африканцям, що вони найбільш зацікавлені у найшвидшому завершенні війни, тому вони мають докладати зусиль для цього і допомогти нам. Лавров та інші діячі нервують, бо це зменшення впливу РФ на території Африки. Також нервує Китай через появу нового гравця на континенті - йдеться про Україну", - вважає він.
- За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, розвинуті дипломатичні відносини з Африкою відкриють для України нові можливості.
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