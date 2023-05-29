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Росія та Китай нервують через активність України в Африці, - політтехнолог Загородній

29 травня, 2023 понедiлок
19:12
Війна з Росією Тарас Загородній

Українська дипломатія працює над зменшенням російського впливу в Африці. Ми пояснюємо, що африканці зацікавлені у завершенні війни та мають допомагати

Про це в ефірі Еспресо заявив політтехнолог Тарас Загородній.

"Росія нервує, бо Україна поїхала країнами Африки. Раніше ми нею не займались, а тут виявилось, що країни Африки дуже залежать від українського продовольства. Це дуже турбує місцевих лідерів. Через зростання цін та відсутність продовольства можна і владу втратити. Україна, використовуючи ці важелі, натякає африканцям, що вони найбільш зацікавлені у найшвидшому завершенні війни, тому вони мають докладати зусиль для цього і допомогти нам. Лавров та інші діячі нервують, бо це зменшення впливу РФ на території Африки. Також нервує Китай через появу нового гравця на континенті - йдеться про Україну", - вважає він.

Україна
Росія
Китай
Африка
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2023, понедiлок
29 травня
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