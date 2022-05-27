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Росія та Китай заблокували введення нових санкцій ООН проти КНДР

27 травня, 2022 п'ятниця
05:28
Світ радбез ООН

Китай і Російська Федерація наклали вето на пропозицію США ввести додаткові санкції ООН проти Північної Кореї у зв'язку з відновленням запусків балістичних ракет

Про це повідомляє Reuters.

Така ситуація вперше публічно розколола Радбез ООН з тих пір, як вона почала систематично карати Пхеньян за розвиток ядерної програми.

Усі інші 13 членів Радбезу проголосували за підготовлену США резолюцію, в якій пропонується заборонити експорт тютюну і нафти в Північну Корею. Також новий документ вніс би в "чорний список" хакерську групу Lazarus, яка, за інформацією США, пов'язана з Північною Кореєю.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала це голосування "розчарування дня", зауваживши у своєму виступі, що Північна Корея здійснила уже шість запусків міжконтинентальних ракет цього року і "активно готується до проведення ядерних випробувань".

Протягом останніх 16 років Рада Безпеки ООН постійно і одноголосно посилювала санкції, щоб припинити фінансування програм ядерної зброї та балістичних ракет Пхеньяну. Востаннє було посилено санкції проти Північної Кореї в 2017 році.

Китай і Росія наполягають на послабленні санкцій начебто з гуманітарних міркувань. 

"Запровадження нових санкцій проти КНДР - це шлях у глухий кут", - заявив у Раді посол Росії в ООН Василь Небензя. 

Посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що додаткові санкції проти Північної Кореї не допоможуть і призведуть лише до "негативних наслідків та ескалації конфронтації".

Відтак, Генеральна Асамблея ООН тепер обговорюватиме Північну Корею протягом наступних двох тижнів відповідно до правила, яке вимагає від 193 членів органу збиратися щоразу, коли в Раді Безпеки накладається вето одним із п'яти постійних членів - Росією, Китаєм, Сполученими Штатами, Францією чи Великою Британією.

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Росія
Китай
КНДР
ООН
США
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