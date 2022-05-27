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Росія та Україна ведуть переговори тільки щодо обміну полоненими, - очільник МЗС Туреччини

27 травня, 2022 п'ятниця
18:14
війна з Росією Мевлют Чавушоглу

Перемовини між Україною та Росією щодо мирної угоди зупинені

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю порталу Sabah.

"У російсько-українському переговорному процесі спостерігається застій, Україна навіть заявила, що припинила переговори. Ведуться переговори про обмін українських солдатів, захоплених Росією, і російських солдатів, захоплених Україною. Переговори про припинення вогню відійшли на другий план", - повідомив Чавушоглу.

Міністр додав, що серед питань, які теж обговорюються - експорт зерна, яке заблоковано в українських портах військами РФ. 

Україна
Росія
Мевлют Чавушоглу
обмін військовополоненими
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