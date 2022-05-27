Росія та Україна ведуть переговори тільки щодо обміну полоненими, - очільник МЗС Туреччини
Перемовини між Україною та Росією щодо мирної угоди зупинені
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю порталу Sabah.
"У російсько-українському переговорному процесі спостерігається застій, Україна навіть заявила, що припинила переговори. Ведуться переговори про обмін українських солдатів, захоплених Росією, і російських солдатів, захоплених Україною. Переговори про припинення вогню відійшли на другий план", - повідомив Чавушоглу.
Міністр додав, що серед питань, які теж обговорюються - експорт зерна, яке заблоковано в українських портах військами РФ.
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