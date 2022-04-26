Росія, тобі капець. На Facebook-сторінці Верховної Ради України потролили РФ. Фото
Після зустрічі міністрів оборони 40 країн на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 26 квітня на офіційній сторінці українського парламенту у Facebook з'явилося смішне фото
"Росія, тобі капець", - фото з таким написом опублікували на Facebook-сторінці Верховної Ради України.
"Результати зустрічі (на базі "Рамштайн". - Ред.) поки невідомі, але у нас уже є одна 100% інформація. Читайте її на фото", – ідеться у підписі до колажу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.93
Купівля 30.93Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 33.03Продаж 34.4
- Актуальне
- Важливе