"Росія, тобі капець", - фото з таким написом опублікували на Facebook-сторінці Верховної Ради України.



"Результати зустрічі (на базі "Рамштайн". - Ред.) поки невідомі, але у нас уже є одна 100% інформація. Читайте її на фото", – ідеться у підписі до колажу.





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