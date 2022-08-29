Росія тримає напоготові 20 ракет "Калібр" у Чорному морі, - ОК "Південь"

Про це передає ОК "Південь" у фейсбуці.

"Обстановка в операційній зоні на Південнобузькому напрямку складна, але контрольована", - йдеться у повідомленні.

Корабельне угруповання ворожого флоту продовжує тримати напоготові 2 надводних і 1 підводний носій ракет. Сумарна кількість ракет складає до 20 "калібрів". Також для масовості на чергування доданий великий десантний корабель.

"Загроза ракетних ударів, диверсійних заходів і проявів, як і артилерійських обстрілів, в районах географічно досяжних ворожими засобами ураження, залишається актуальною. Не нехтуйте сигналами тривог", - радять військові.

Також ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Змін у складі та положенні не має. Двічі протягом дня 28 серпня намагався провести штурмові дії в напрямку Високопілля - Потьомкине. Успіху не мав. З втратами відійшов. Разом з тим, ворожі гелікоптери та штурмова авіація тричі атакували українські позиції вздовж лінії зіткнення. Без втрат.

Так, двічі з реактивних систем залпового вогню "Смерч" завдано удар по Миколаєву. Як наслідок – виникла пожежа на території елеватора, пошкоджено інші об’єкти інфраструктури. Людських втрат нема. Надвечір по промисловій інфраструктурі Миколаєва вдарено з "Урагана". Втрат і суттєвих руйнувань нема.

Нікопольський район протягом дня російськими окупаційними військами було обстріляно кілька разів з систем залпового вогню "Град" та ствольною важкою артилерією. На відкритій місцевості вогнеборці вгамували пожежу, вибухами пошкоджено житлові будинки. Загинула жінка, поранено ще три цивільних.

На Криворіжжі ворог обстріляв Зеленодольську громаду реактивними системами залпового вогню "Град". Пошкоджено виробничі об’єкти та автомобільний транспорт. Постраждалих серед цивільного населення немає.

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